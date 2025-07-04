عربي وإقليمي

روانجي: مستعدون للحوار… لكن لن نتخلى عن التخصيب

أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، أنّ طهران “لا تزال مستعدة للحوار”.

وقال روانجي، في مقابلةٍ مع شبكة “أن بي سي نيوز” الأميركية، إنّ “إيران لا تزال مستعدة للحوار، ونحن نؤيد الديبلوماسية، لكن على الحكومة الأميركية أن تقنعنا بأنّها لن تستخدم القوة العسكرية خلال المحادثات”، مشدّداً على أنّ “هذا شرط أساسي لقيادتنا لاتخاذ قرار بشأن الجولة القادمة من المحادثات”.

وأكد نائب وزير الخارجية أنّ “سياستنا بشأن تخصيب اليورانيوم لم تتغير، ولإيران الحق الكامل في التخصيب داخل أراضيها”، مشيراً إلى أنّ “الشيء الوحيد الذي يجب علينا مراعاته هو عدم التوجه نحو العسكرة في المجال النووي”.

كما أضاف أنّ طهران “مستعدة للتحدث مع الآخرين حول نطاق برنامج التخصيب ومستواه وقدراته”.

في سياقٍ آخر، أفاد روانجي بأنّه “ما لم يكن هناك أي عمل عدواني من جانب الولايات المتحدة ضدنا، فلن نرد”.

يُذكر أنّه في 13 حزيران، استهدف الكيان الصهيوني مناطق في طهران وبعض المدن الأخرى، بما في ذلك منشآت نووية ومناطق سكنية في البلاد. وبحسب الإحصاءات الرسمية الإيرانية، فقد استُشهد أكثر من 950 مواطناً في هذه الهجمات وأُصيب أكثر من 5 آلاف آخرين.

يأتي ذلك في وقت زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنّ إيران تريد التحدث إلى الولايات المتحدة، وإنه سيلتقي مع ممثلين عنها “إذا لزم الأمر”.

وأضاف ترامب متحدثا للصحافيين في قاعدة آندروز المشتركة بينما كان في طريقه إلى تجمع في ولاية آيوا “نحن لا نريد إيذاءهم. نحن نتطلع إلى أن يكونوا دولة مرة أخرى”، حسب تعبيره.

وأفاد موقع “أكسيوس” الأميركي، نقلاً عن مصدرين مطلعين، الخميس، بأنّ المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يخطط للقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في أوسلو الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، حسب قول الموقع.

المصدر: مواقع إخبارية