لبنان

السيد فضل الله: لمواجهة اعتداءات العدو بوحدة الموقف اللبناني

قال السيد علي فضل الله في خطبة صلاة الجمعة في مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت إن “العدو الاسرائيلي يهدف بالاعتداء على لبنان لدفعه نحو الاستسلام والقبول بشروطه المذلة والتي تواكب بالشروط التي يمليها المبعوث الأميركي على لبنان”، واكد أن “أفضل السبل لمواجهة اعتداءات العدو والضغوط التي تمارس عليه هو وحدة الموقف اللبناني الداخلي وأن يشعر أن من يواجهه ويقف ضد أطماعه ليس فئة معينة من الشعب اللبناني، بل اللبنانيين جميعا”.

وأضاف السيد فضل الله “اننا نتطلع إلى وحدة اللبنانيين وابتعادهم عن الخطاب المتشنج والانفعالي وهو ما يستفيد منه العدو ويشكل خطرا على الوطن”، وأمل أن “يتفق الجميع على موقف موحد يكون بمثابة الرد الحاسم على الورقة الأميركية ويشكل جزءا لا يتجزأ من التزام الجميع بسيادة البلد ووحدته وعدم الخضوع لاملاءات الآخرين، تحت شعار أن لا حول لنا ولا قوة لنا في مواجهة الخارج”.

من جهة ثانية، قال السيد فضل الله “نحن في هذا اليوم، الرابع من تموز نطل على مناسبة أليمة وهي الذكرى الخامسة عشر للوفاء للسيد محمد حسين فضل الله الذي كان سندا وملهما للمقاومة منذ انطلاقتها لا لعنوانها الطّائفي، بل لإيمانه أنّ قوّتها قوّة للبنان كلّ لبنان ولحسابه وهو لذلك احتضنها ورعاها وقدّم عصارة فكره لتعزيزها في وجدان الأمّة والرّهان عليها كسبيل رئيس لتحرير الأرض وحماية الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام