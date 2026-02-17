الرئيس بري هنأ بحلول رمضان والصوم الكبير: تضحيات القرى الحدودية مقياس الإنتماء الوطني وفعل لا بد أن يثمر عودة وتحريراً وأملا للبنان



هنأ رئيس مجلس النواب نبيه بري اللبنانيين، بحلول شهر رمضان المبارك وبداية الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحية الكريمة”، وقال : “أحر التهاني وأطيب الأمنيات وأصدق دعاء للبنانيين كل اللبنانيين مسلمين ومسيحيين متطلعين بأمل ورجاء أن يكون هذا التلاقي المبارك بين مناسبتي الصوم لدى أبناء الرسالتين السماويتين المسيحية والإسلامية وبما تجسدان من قيم مشتركة هي نفسها واحدة في الديانتين تراحماً وتآزراً وصبراً وتعاضداً ونبذاً للحقد والكراهية هو تلاق دائم ويومي في الاداء والسلوك بما يصون ويحفظ كرامة الانسان لأي طائفة إنتمى وكرامة لبنان ، فحب الوطن من الإيمان”.

وخص الرئيس بري في هاتين المناسبتين المباركتين أبناء القرى الحدودية بالقول : “تحية إجلال وتقدير وتهنئة للأهل الأعزاء في القرى الحدودية من الناقورة غرباً الى أعالي قرى العرقوب وقضاءي حاصبيا ومرجعيون شرقاً وما بينهما قرى قضاء بنت جبيل ، النازحين منهم والصامدين فوق ركام منازلهم ، المسيحيين كما المسلمين ، وفي هذه الظروف التي تبلغ فيها العدوانية الإسرائيلية ذروتها إحتلالاً للأرض وإرهاباً بإستهداف المدنيين وخاصة الأطفال منهم وآخرهم ملاك الجنوب وقمره الطفل الشهيد علي حسن جابر ، إن صومكم واحياءكم لأعمال شهر رمضان في هذه الأمكنة وصمودكم وصبركم هو قمة الإيمان بالله والأرض والإنسان وتضحياتكم هي مقياس الإنتماء الوطني الأصيل وهي فعل لا بد أن يثمر عودة وتحريراً وقيامة وأملاً للبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام