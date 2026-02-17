الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لإغلاق مضيق هرمز

أعاد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي تنكسيري، التأكيد على جهوزية بلاده لاتخاذ إجراءات حاسمة في مضيق هرمز عند صدور قرار بذلك، مشدداً على استعداد القوات البحرية للتدخل في أي حدث أمني.

وقال تنكسيري إن قواته «مستعدة لإغلاق مضيق هرمز إذا قرر كبار القادة الإيرانيين ذلك»، مؤكداً أنّه «في حال تقرر إغلاق المضيق، ستنفذ هذه القوة العملية في أسرع وقت ممكن».

وأوضح قائد البحرية أنّ الجزر الواقعة في الخليج الفارسي «حصون منيعة»، لافتاً إلى أن «سفنها مصدر فخر وطني لنا نحن الإيرانيين». وأشار إلى أنّ مهمة الدفاع عن هذه الجزر وعن الخليج الفارسي ومضيق هرمز «أُسندت إلى القوات البحرية التابعة للحرس الثوري»، مضيفاً أنّ مناورات سنوية ستُنفّذ استعداداً لحماية هذه المنطقة الحيوية.

وتابع تنكسيري أنّ وحدات الاستجابة السريعة في القوات البحرية «تتدرب بانتظام على الدخول عند الحاجة لمنع نشوء أي حالة من عدم الاستقرار، وتفتيش السفن المخالفة أو مصادرتها عند الضرورة أو بناءً على أمر»، موضحاً أنّ هذا البرنامج «يتم تنسيقه بالكامل مع العناصر الأخرى المسؤولة عن ضمان الأمن في مضيق هرمز والخليج الفارسي والممرات المائية الدولية».

وأكد أن «اشرافنا الاستخباراتي على مضيق هرمز يتم على مدار الساعة»، قائلاً إن هذا الإشراف «سواء على السطح أو في الجو أو حتى تحت سطح الماء، شامل تماماً».

وقالت وكالة أنباء «فارس» إن جزءاً من مضيق هرمز أغلق لساعات خلال المناورات الجارية، «مراعاة لمبدأ السلامة والملاحة البحرية».

مشاركة دولية في مناورات «حزام الأمن»

وفي سياق منفصل، أعلن مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف أن روسيا والصين وإيران أرسلت سفناً للمشاركة في مناورات «حزام الأمن البحري 2026» في مضيق هرمز.

وتُنفَّذ هذه المناورات منذ عام 2019 بمبادرة من «البحرية الإيرانية»، وتهدف إلى تعزيز أمن التجارة البحرية العالمية، ومكافحة القرصنة والإرهاب البحري، وتنفيذ عمليات الإنقاذ المشتركة.

المصدر: مهر