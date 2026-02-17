8 دول عربية وإسلامية ترفض قرارًا صهيونيًا للاستيلاء على أراضٍ بالضفة المحتلة وتدعو لموقف دولي حاسم

أعلنت 8 دول عربية وإسلامية، الثلاثاء، رفضها قرارًا صهيوينًا وصفته بـ”الخطير” يمهد للاستيلاء على أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنه يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض الفلسطينية، ودعت إلى تحرك دولي حاسم لوقف هذه الانتهاكات.

وجاء الموقف في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كل من السعودية وتركيا ومصر والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان، ردًا على مصادقة حكومة الاحتلال على قرار يسمح بتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة كـ “أملاك دولة”، للمرة الأولى منذ عام 1967.

واعتبر البيان أن الخطوة “غير قانونية وتشكل تصعيدًا خطيرًا” يهدف إلى تسريع الاستيطان ومصادرة الأراضي وفرض سيادة صهيوينة غير قانونية على الأرض المحتلة.

وأكد الوزراء أن “القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الصهيوينة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على عدم قانونية الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للأراضي المحتلة”.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف هذه الإجراءات، وضمان احترام القانون الدولي وصون حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار “ضمًا فعليًا للأرض الفلسطينية المحتلة” وإنهاءً للاتفاقيات الموقعة، محذرة من تداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: وكالة الأناضول