لبنان

المفتي قبلان: الأبواق المتصهينة هي الكارثة التي تطال صميم قوة لبنان

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين(ع) في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت إن “واقع الحرب الإيرانية – الأميركية والإسرائيلية كشف إسرائيل عن وضعية المهاجم المكشوف والكيان الضعيف أمام الصواريخ الإيرانية الثقيلة”، ولفت الى ان “المواجهة لم تنتهِ بل تبدّلت أدواتُها وواقع الحرب أكّد أن الردع الإيراني قوي وأن مشروع ابتلاع الشرق الأوسط اصطدم بالقوة الإيرانية”.

واضاف المفتي قبلان ان “واشنطن تريد متابعةَ خرائطها على طريقتها وحتماً لبنان جزء من لعبة واشنطن في المنطقة، وبالنسبة إلينا لا شيء أهم من الوحدة الوطنية ومنع الفتنة الداخلية”، وتابع ان “الأبواق السياسية المتصهينة هي الكارثة التي تطال صميم قوة لبنان ولا يمكن التخلّي عن قوة لبنان الوطنية ومجلس الأمن اليوم مذبح أممي حقيقي لحقوق الدول والشعوب”، وشدد على ان “التعويل على الضامن الأميركي كشف لبنان عن كارثة سيادية”.

واكد المفتي قبلان ان “الدولة اللبنانية فهي معنيّة بالشجاعة وقليل من الجرأة لا الاستسلام”، واضاف ان “لبنان عائلة تاريخية وطنية مصيرية والإسلام والمسيحية قيمة وطنية وبناء تأسيسي وروح كبيرة لهذا البلد العزيز”، تابع “المنطقة على موعد مع أزمات ناريّة والحلّ بحماية لبنان وحفظ وحدته الداخلية ولا شيء أهم من العائلة الوطنية والقيمة السيادية للبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام