قائد الجيش يقدم للحكومة تصوره لحصر السلاح شمال الليطاني دون مهل

عُقد في القصر الجمهوري في بعبدا جلسةٌ لمجلسِ الوزراءِ برئاسةِ رئيسِ الجمهورية جوزاف عون، وحضورِ رئيسِ الحكومة نواف سلام والوزراءِ وبمشاركةِ قائدِ الجيش العماد رودولف هيكل.

وبحثَ المجلسُ في جدولِ اعمالٍ تضمنَ ثلاثينَ بندا، تتصلُ بملفاتٍ امنيةٍ وماليةٍ واداريةٍ وتشريعية، من بينِها عرضُ قيادةِ الجيشِ اللبناني التقريرَ الشهريَ حولَ تنفيذِ ما يُسمى خطةَ حصرِ السلاح.

وافادت مراسلتُنا انَ قائدَ الجيشِ قدمَ تصورَه لحصرِ السلاحِ شمالَ الليطاني من دونِ ايِ مهلٍ زمنية، وتبنّى مجلسُ الوزراءِ هذا الطرح، وعرضَ قائدُ الجيشِ رودولف هيكل جميعَ العراقيلِ التي تُعيقُ استكمالَ الخطةِ جنوبَ الليطاني وعلى رأسِها الاعتداءاتُ الاسرائيليةُ المتواصلةُ على لبنان.

المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا في السراي الحكومي منى طحيني.

المصدر: موقع المنار