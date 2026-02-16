مستوطنون صهاينة اعتدوا على مركبات الفلسطينيين قرب قرية المغير بالضفة المحتلة

اعتدى مستوطنون صهاينة الإثنين على مركبات المواطنين الفلسطينيين عند مدخل قرية المغير، شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “مستوطنين صهاينة هاجموا مركبات بالحجارة عند المدخل الغربي للقرية، ما أدى إلى أضرار مادية في مركبة”.

يُشار إلى أن المدخل الغربي هو الوحيد حالياً للقرية بعد إغلاق مدخلها الشرقي منذ أكثر من عامين، ويقع في منطقة سهل “مرج سيع” الواقع بين المغير وقرية أبو فلاح المجاورة لها، حيث تعاني المنطقة من اعتداءات متواصلة من المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: وكالة وفا