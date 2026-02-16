الإثنين   
    لبنان

    قوى الأمن تكشف عن مخالفات السرعة وعدد الموقوفين خلال أسبوع

      أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان عن نتائج أسبوعية لأنشطة ضبط مخالفات السير وملاحقة الجرائم، للفترة من 9 حتى 16 فبراير 2026.

      وذكرت شعبة العلاقات العامة أن مفارز السير سجلت خلال هذه الفترة 4072 مخالفة سرعة زائدة باستخدام الرادارات، ليلاً ونهارًا، في إطار جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وردع السائقين عن القيادة المتهوّرة، والحد من الحوادث على الطرقات.

      وفي السياق الأمني، تمكنت قطاعات قوى الأمن الداخلي من توقيف 230 شخصًا على مختلف الأراضي اللبنانية، وذلك لارتكابهم أفعالًا جرمية متنوعة، أو لكونهم مطلوبين بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة، في خطوة تعكس متابعة الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة وحفظ النظام العام.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

