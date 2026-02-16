عراقجي من جنيف: لا استسلام تحت التهديد ومبادرات لاتفاق “عادل ومتوازن”

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه وصل إلى جنيف حاملاً “مبادرات حقيقية” بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، مشدداً على أن الاستسلام للتهديدات “ليس مطروحاً على الإطلاق”.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أوضح عراقجي أن جدول أعماله في جنيف يتضمن لقاءً فنياً مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، برفقة خبراء نوويين إيرانيين، لإجراء مباحثات تقنية دقيقة تتصل بالملف النووي.

كما أشار إلى اجتماع سيعقده مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، قبيل انطلاق المشاورات الدبلوماسية المرتقبة مع الولايات المتحدة.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران تدخل المفاوضات بنية جدية للوصول إلى تفاهم متوازن يحفظ الحقوق ويبدد المخاوف، مؤكداً في المقابل أن أي مقاربة تقوم على الضغوط أو التهديد لن تجد طريقها إلى طاولة التفاوض.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة تشهدها الساحة الدولية، في محاولة لإحياء مسار التفاهمات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.

المصدر: موقع المنار