مقتل 8 أشخاص وإصابة اثنين في انفجار متجر ألعاب نارية شرق الصين

قُتل ثمانية أشخاص وأصيب اثنان آخران جراء انفجار وقع في متجر للألعاب النارية في شرق الصين، وفق ما أعلنت السلطات مساء الأحد.

وغالباً ما تستخدم المجتمعات الريفية في الصين الألعاب النارية الشرارية والصاروخية للاحتفال بالأعياد والمناسبات المهمة، مثل رأس السنة القمرية الذي يوافق يوم الثلاثاء.

وأوضحت السلطات، في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن «سوء استخدام» ألعاب نارية من جانب شخص أو أكثر تسبّب في انفجار متجر قريب في مقاطعة جيانغسو قرابة الساعة 14:30 بعد الظهر (06:30 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد.

وأُخمد الحريق الناجم عن الانفجار قرابة الساعة 16:00 (08:00 بتوقيت غرينتش)، وفقاً لبيان الشرطة الذي ذكر أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران بجروح طفيفة.

وفُتح تحقيق في الحادثة، وأوقف المسؤولون عنها.

وتتكرر الحوادث الصناعية في البلاد بسبب التراخي أحياناً في تطبيق معايير السلامة.

وفي العام 2025، أسفر انفجار في مصنع للألعاب النارية في هونان (جنوب شرق) عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 26 آخرين. وفي عام 2023، تسببت ألعاب نارية في مقتل ثلاثة أشخاص في مبانٍ سكنية في تيانجين (شمال شرق).

المصدر: أ.ف.ب.