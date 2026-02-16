اقتحامات واعتقالات في بيت لحم والخليل والقدس وإصابة مواطن بالرصاص في الرام

تشهد الضفة الغربية تصاعداً ملحوظاً في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار الاقتحامات اليومية للمدن والبلدات والمخيمات، وتنفيذ حملات دهم واعتقال واسعة، بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية وإغلاق الطرق ونصب الحواجز.

وتترافق هذه الاعتداءات مع إطلاق نار مباشر، ومداهمات للمنازل، وعمليات تنكيل بالمواطنين، إضافة إلى فرض قيود مشددة على الحركة، ما يعمّق حالة التوتر الميداني ويزيد من معاناة السكان في مختلف المحافظات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة العبيدية شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في عدة أحياء، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، واحتجزت كلاً من: أحمد جمال شنايطة، وشفيق ردايدة، وعبد الله حسين ردايدة، وحققت معهم ميدانياً، قبل الإفراج عنهم.

وفي محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سبعة مواطنين عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها والتنكيل بهم.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: عبد الحافظ عبد المجيد وزوز، ومحمد راشد سدر، وتيسير الجمل، وعبد الله ياسين عبد الحميد طه من مدينة الخليل، ومجد عبد الغفار جرادات من بلدة سعير، وحمزة محمود أبو دية، ومجدي عبد الله أبو ديه من بلدة حلحول.

كما داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفتشتها وعاثت بمحتوياتها خراباً، ونصبت عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً خلال اقتحامها بلدة كفر عقب شمال المدينة.

وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد شقير من البلدة، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، كما داهمت عدداً من الأبنية السكنية.

وفي سياق متصل، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة عامل بالرصاص الحي في قدميه أثناء محاولته اجتياز جدار الفصل والتوسع العنصري في الرام، وجرى نقله إلى المستشفى.

المصدر: وكالة وفا