تطورات غزة.. إصابات في خانيونس وقصف مدفعي على البريج وإطلاق نار كثيف في جباليا ورفح

يشهد قطاع غزة تصعيداً ملحوظاً في الاعتداءات الإسرائيلية، حيث تتواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار باتجاه المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات في صفوف المدنيين.

وصباح اليوم، استُشهد مواطن جرّاء قصف نفّذته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف حيّ الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما أُصيب عدد من المواطنين جرّاء إطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه منطقة المسلخ غرب مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

هذا، واستهدف قصف مدفعي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، في وقت أطلقت فيه آليات الاحتلال نيرانها بكثافة في مخيم جباليا شمال القطاع. وتجدّد القصف المدفعي مستهدفاً شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أطلق جيش الاحتلال النار أيضاً صوب مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع.

المصدر: موقع المنار