الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارة في حانين ويدمّر منزلاً بين عيتا الشعب ورامية فجراً

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على المناطق والمنشآت المدنية في جنوب لبنان، في إطار خروقها لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان في تشرين الثاني من عام 2024.

وصباح اليوم، أغار الطيران المسيّر الإسرائيلي على سيارة في بلدة حانين، بحسب ما أفاد مراسل قناة المنار.

وفي اعتداء آخر، دمّرت قوات العدو فجراً أحد المنازل بين بلدتي عيتا الشعب ورامية، عبر عملية تفجير نفّذتها أثناء توغّلها في المنطقة.

ومساء أمس، أغار طيران العدو على سيارة في منطقة المصنع بين الحدود اللبنانية والسورية، وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد أربعة أشخاص كانوا داخل السيارة.

وجنوباً، قصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدتي بليدا وعيترون، فيما ألقت محلّقتان معاديتان قنبلتين على بلدة حولا ووادي هونين.

وقبل ذلك، أقدم أربعة جنود صهاينة على اجتياز الخط الأزرق للسياج التقني قرب منطقة الجدار شرق ميس الجبل، وإجراء مسح في المنطقة، تزامناً مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع رويسات العلم المعادي باتجاه كفرشوبا.

وفجر أمس، استهدف العدو أحد المنازل في بلدة ميس الجبل بواسطة عبوات ناسفة ألقتها محلّقة من نوع «كواد كوبتر» على المنزل المستهدف.

المصدر: موقع المنار