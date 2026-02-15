“حراك المعلمين المتعاقدين”: على الحكومة إنقاذ التربية ودفع حقوق المعلمين

دعا “حراك المعلمين المتعاقدين” في لبنان، في بيان له الأحد، “حكومة الإنقاذ إلى إنقاذ التربية غدًا الاثنين (خلال جلستها المقررة) من التداعيات السلبية التي ستلحق بالمدارس وبالتعليم الرسمي، إذا راوغت هذه الحكومة في إعلان دفع الحقوق والرواتب وأجر الساعة المستحقة للمعلمين المتعاقدين وأفراد الملاك”.

وأكد البيان أن “الحكومة ووزيرة التربية ووزير المالية باتوا جميعًا يدركون أن عدم إقرار الحقوق المتراكمة غدًا سيقابل بإقفال التعليم الرسمي، ومن يعرف خطورة هذه التداعيات ويدرك جديتها، عليه أن يتفاداها؛ أما عدم تفاديها من قبلهم غدًا، فيعني أنهم يسعون إلى تدمير التعليم الرسمي، لكنهم يخجلون من الإعلان عن ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام