    لبنان

    غرق مركب صيد في مرفأ الأوزاعي واستمرار عمليات البحث عن مفقود

      أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، في بيان لها الأحد، غرق مركب صيد في مرفأ الأوزاعي واستمرار عمليات البحث عن مفقود.

      وقال البيان “تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني، عند الساعة 7:30 من صباح اليوم، اتصالًا يفيد بغرق مركب صيد في مرفأ الأوزاعي. وعلى الأثر، توجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع، حيث تبيّن أن المركب قد غرق بالكامل، وكان على متنه شخصان”.

      وتابع البيان “تم إنقاذ أحدهما وهو بحالة جيدة، فيما تتواصل عمليات البحث عن الشخص الآخر الذي لا يزال في عداد المفقودين”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام