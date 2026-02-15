الصين تعفي مواطني بريطانيا وكندا من تأشيرة الدخول لمدة 30 يوماً

أكدت الصين الأحد أنها ستعفي مواطني بريطانيا وكندا من الحصول على تأشيرة دخول لزيارة أراضيها، اعتباراً من الثلاثاء 17 شباط/فبراير.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونظيره الكندي مارك كارني قد أعلنا هذا الإجراء عقب زيارة كل منهما إلى بكين في كانون الثاني/يناير، في مسعى لتعزيز العلاقات معها في ظل التقلبات التي تشهدها مواقف الحليفة التقليدية الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن حاملي جوازات السفر العادية من البلدين سيتمكنون من زيارة الصين من دون تأشيرة لأغراض الأعمال والسياحة وزيارة الأقارب والأصدقاء والتبادلات أو العبور (الترانزيت)، لمدة لا تتجاوز 30 يوماً، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء سيُعمل به حتى 31 كانون الأول/ديسمبر.

وأضافت الوزارة أن القرار يأتي في إطار «تسهيل إضافي للتبادلات بين الشعوب بين الصين والبلدان الأخرى».

المصدر: أ.ف.ب.