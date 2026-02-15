حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين

شن جيش الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات للعديد من مناطق الضفة المحتلة، تخللها اعتقال العديد من المواطنين.

وطالت المدهمات بلدتي عصيرة الشمالية وبيت فوريك شرق نابلس، وقرى وبلدات محافظة جنين و سلفيت ومخيم عقبة جبر في أريحا.كما اقتجمت قوات الاحتلال مدينة حلحول شمال الخليل.

وبالتزامن، يواصل المستوطنون الصهاينة اعتداءاتهم على البلدات والممتلكات الفلسطينيين في مختلف انحاء الضفة الغربية. وفي هذا الاطار اقتحم المستوطنون مساكن الأهالي بلدة مسافر يطَّا جنوب الخليل كما أقدموا على سرقة سيارة قبل مغادرة البلدة.

وهاجم المستوطنون المزارعين أثناء عملهم من بلدة دير إستيا بين مدينتي سلفيت وقلقيليا.

المزيد من التفاصيل، مع مراسلنا في الضفة الغربية ديب حوراني.

المصدر: موقع المنار