    10 شهداء بغارات وقصف صهيوني على جنوب وشمال قطاع غزة

    أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن استشهاد عشرة فلسطينيين منذ فجر اليوم جرَّاء الغارات والقصف المدفعي الذي قام به جيش الاحتلال الصهيوني.

    وأعلن الدفاع المدني عن انتشال اربعة شهداء، شرق المسلخ التركي في خانيونس إثر استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين، فيما تعذر انتشال شهيدين.

    وفي شمال القطاع، انتشل الدفاع المدني اربعة شهداء ومصابا بجروح خطيرة بعد تعرض خيمة نازحين لغارة صهيونية في منطقة الفالوجا في مخيم جباليا. ونفَّذ جيش الاحتلال عمليات نسف في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

    لجان المقاومة في فلسطين اعتبرت أن العدوان الصهيوني الإجرامي والقصف الغادر على خيام النازحين في خانيونس وجباليا هو جريمة حرب، وحمَّلت الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الكارثية في القطاع؛ داعية الوسطاء والضامنين الى التحرك العاجل لوقف الخروقات الصهيونية ووقف المجازر.

    تطورات قطاع غزة في رسالة وافانا بها مدير مكتب المنار في القطاع عماد عيد.

    المصدر: موقع المنار

