نائب وزير الخارجية الإيراني: مسألة تصفير التخصيب لم تعد مطروحة

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي أن مسألة التخصيب الصفري ليست مطروحة في المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية: “الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة لإثبات أنها تريد التوصل إلى اتفاق. وإذا كانوا صادقين، فأنا واثق أننا سنكون على طريق الاتفاق.”
وأضاف تخت روانجي: “إذا كانوا مستعدين للحديث بشأن العقوبات، فنحن مستعدون لمناقشة هذا الموضوع وسائر القضايا المرتبطة ببرنامجنا النووي.”
وتابع قائلاً: “تقديرنا هو أنهم (الأميركيون) توصلوا إلى قناعة مفادها أنه إذا كنتم تريدون اتفاقاً، فعليكم التركيز على الملف النووي.”