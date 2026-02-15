فلسطين | مجازر جديدة.. 9 شهداء وجرحى في خرق إسرائيلي متواصل لـ”هدنة غزة”

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مجزرتين جديدتين بحق المدنيين شمال وجنوب قطاع غزة أسفرت عن ارتقاء 9 شهداء، تزامناً مع عمليات نسف وتدمير واسعة تواصل بها “إسرائيل” خرق اتفاق التهدئة المُبرم في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون، في قصف من طائرة مُسيَّرة إسرائيلية، استهدفت خيام النازحين قرب مفترق الاتصالات غربي مخيّم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، وصل 5 شهداء إلى مجمع ناصر الطبي إثر استهداف إسرائيلي بالقرب من المسلخ التركي غرب خانيونس.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف محيط دوار الشيخ زايد شمال مخيم جباليا شمال قطاع غزة، تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات، رافقها نسف مبانٍ سكنية شرقي جباليا.

وفجَّر جيش الاحتلال ثلاث عربات مفخخة متتالية في محيط منطقة الشيخ زايد في جباليا شمال القطاع.

واستهدفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرق مدينة غزة، وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما تواصلت الغارات الإسرائيلية على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة استمرارها في توثيق الحالات وتقديم الدعم الطبي الطارئ للضحايا، مشددة على الحاجة الملحّة لتدخل دولي عاجل لوقف العدوان وحماية المدنيين.

وتشير الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى استشهاد 72,051 شخصًا وإصابة 171,706 آخرين جراء القصف والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

المصدر: وكالة يونيوز