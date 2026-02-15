إعلام أوروبي: واشنطن أعطت للأوروبيين في ميونيخ رسالة واضحة بشأن استبعادهم من التسوية الأوكرانية

إعلام أوروبي: واشنطن أعطت للأوروبيين في ميونيخ رسالة واضحة بشأن استبعادهم من التسوية الأوكرانية

أفادت البوابة النرويجية ستايغان أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعطى الأوروبيين في مؤتمر ميونيخ إشارة واضحة إلى أن واشنطن ألغت مشاركة الاتحاد الأوروبي في التسوية الأوكرانية.

وجاء في مقال الموقع: “ألغى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في اللحظة الأخيرة مشاركته في الاجتماع مع القادة الأوروبيين بشأن النزاع الروسي الأوكراني. يُنظر إلى هذا على أنه علامة أخرى على ضعف العلاقات عبر الأطلسي وتركيز الولايات المتحدة على أولوياتها الخاصة، مثل المفاوضات المحتملة مع روسيا دون تأثير أوروبي”.

وبحسب كاتب المقال، في الواقع الحالي، ابتعد الأمريكيون عن السلطات الأوروبية الرسمية في بروكسل، معطين أهمية للمفاوضات مع الدول ذات الموقف البناء، مثل هنغاريا وسلوفاكيا.

وأضاف الكاتب “هذه إشارة واضحة لأوروبا. الاتحاد الأوروبي منقسم الآن لدرجة أن الولايات المتحدة يمكنها اختيار شركائها حسب تقديرها. لم يعد لأوروبا الموحدة وجود”.

في وقت سابق، علق الممثل الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف على رفض روبيو الاجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة فضلت التفاوض بشأن القضية الأوكرانية مع صوت العقل في أوروبا ممثلا برئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.

المصدر: روسيا اليوم