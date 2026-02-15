القوات الروسية توسع نطاق سيطرتها على محور سلافيانسك وتدمر مركز قيادة تابع لقوات كييف

أكد الخبير العسكري أندريه ماروتشكو أن الجيش الروسي وسع نطاق سيطرته على محور سلافيانسك في دونيتسك، بالتزامن مع تدميره مركز قيادة لقوات كييف، ما أضعف كفاءتها القتالية في هذا القطاع.

وفي تصريح لوكالة “تاس”، قال ماروتشكو: “على محور سلافيانسك، نجح عسكريونا خلال الأسبوع المنصرم في توسيع منطقة السيطرة بشكل كبير في محيط بلدتي ديبروفا وزاكوتنويه”.

وأضاف: “كما تمكنت قواتنا من تدمير مركز قيادة للمسلحين الأوكرانيين في منطقة كريفيا لوكا، وهو ما ألحق ضررا بالغا بالقدرة القتالية للوحدات الأوكرانية في ذلك القطاع”.

كما لفت الخبير العسكري إلى أن القوات الروسية تواصل الضغط على وحدات القوات الأوكرانية ودفعها للتراجع على طول مجرى نهر سيفيرسكي دونيتس.

إلى ذلك، تواصل القوات الروسية تحت غطاء مكثف من المسيرات الهجومية والاستطلاعية، تقدمها على محور كونستانتينوفكا التي تُشكل، إلى جانب دروجكوفكا وكراماتورسك وسلافيانسك، خط الدفاع الأهم للقوات الأوكرانية في الجزء المحتل من جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: وكالة تاس الروسية