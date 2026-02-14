جنيف تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران برعاية عُمانية

أعلنت السلطات السويسرية السبت أن جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في مدينة جنيف الأسبوع المقبل، على أن تكون برعاية سلطنة عُمان التي استضافت الجولة الأولى في مسقط هذا الشهر.

وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية وكالة فرانس برس بأن “سويسرا مستعدة في أي وقت لبذل المساعي من أجل تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران”.

وأضاف أن “عُمان ستستضيف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف الأسبوع المقبل”، من دون تحديد موعد، مؤكداً أن “سويسرا ترحب وتدعم هذه المحادثات”.

المصدر: أ.ف.ب.