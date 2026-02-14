السبت   
   14 02 2026   
   25 شعبان 1447   
   بيروت 19:51
    دولي

    جنيف تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران برعاية عُمانية

      أعلنت السلطات السويسرية السبت أن جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في مدينة جنيف الأسبوع المقبل، على أن تكون برعاية سلطنة عُمان التي استضافت الجولة الأولى في مسقط هذا الشهر.

      وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية وكالة فرانس برس بأن “سويسرا مستعدة في أي وقت لبذل المساعي من أجل تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران”.

      وأضاف أن “عُمان ستستضيف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف الأسبوع المقبل”، من دون تحديد موعد، مؤكداً أن “سويسرا ترحب وتدعم هذه المحادثات”.

      المصدر: أ.ف.ب.

      إحياء الذكرى 47 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية…فعاليات ثقافية وسياسية في الغبيري وبيروت

      مسؤول روسي: ممر الشمال–الجنوب بين ايران وروسيا يكتسب أهمية استراتيجية متزايدة

      رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء

