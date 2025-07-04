الصحف

عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 4 تموز/يوليو 2025

العناوين

صحيفة الأخبار:

“نابو” يستدعي ذاكرة الشعوب: المَجد لمن قال “لا”!

حذارِ تكرار تجربة التفاوض عشية وقف إطلاق النار: من قال إن أصل فكرة نزع السلاح قابل للنقاش؟

أكبر من هدنة وأقلّ من تسوية | مقترح وقف النار: العدوّ والمقاومة يدرسان خياراتهما

بوادر موافقة “حمساوية”: التفاؤل بوقف النار يتعزّز

عن شركاء “إسرائيل” غير المرئيّين: هكذا تستمرّ الإبادة

صحيفة البناء:

لبنان يناقش طلبات أميركيّة على صفيح ساخن في ظلّ الغارات والتهديد بالحرب

بوتين أكد لترامب لا وقف للنار في أوكرانيا دون حلّ شامل.. وترامب: لا تقدم

اتفاق غزّة تقدّم جزئي.. والإبادة مستمرّة.. وسرايا القدس لعمليّات نوعيّة ضخمة

صحيفة اللواء:

عقوبات أميركية على “القرض الحسن”

براك ينتقد اتفاق وقف النار.. ويقترح “العصا والجزرة” لنزع سلاح حزب الله

الموفد السعودي يلتقي عون وسلام.. الحزب يستمهل الرد ويُطالب بـ”تظهير موقف قوي وسيادي”

سباق في “إسرائيل” بين التدمير وصفقة لـ60 يومًا

روسيا تعترف بإمارة أفغانستان

ألبانيزي: شركات كبرى تدعم “إسرائيل” في حرب الإبادة وتهجير الفلسطينيين

صحيفة الديار:

بارّاك يعلن سياسة “العصا والجزرة” لإخضاع لبنان لخطة واشنطن

توافق بين عون وبري على الرد اللبناني.. وسلام أكثر تشددًا!

صحيفة الجمهورية:

الرد لم يبلغ خواتيمه بعد

براك يقود محادثات “إسرائيلية” – سورية

هل يتمنى أعداء حزب الله أن يسلم سلاحه

هل من استفاقة للخلايا التكفيرية وماذا يفعل الأجانب على الحدود؟

صحيفة النهار:

تحرّك دولي “عاجل” لإسناد التصوّر اللبناني

تحرّك مفاجئ لبن فرحان و”الخماسية” في بيروت.. تصعيد “إسرائيلي” يسابق الديبلوماسية ويبلغ خلدة

حزب الله لم يغيّر موقفه ولوّح بإسناد إيران

بري لـ”النهار”: لا صحة لما يُنقل عني بشأن السلاح

صحيفة الشرق:

الخطيب استقبل جابر وأنطوان حبيب وزوّارًا: المسيحيون ضرورة إسلامية في المنطقة

ماذا يجري على الحدود الشرقية بين لبنان وسورية؟؟!!

رئيس الجمهورية التقى بن فرحان وعرض التطوّرات مع متري ونواب

دار الفتوى: العلاقة بين دريان وسلام لا تشوبها شائبة

الاسرار

صحيفة البناء:

خفايا

-تعتقد مصادر أمنيّة أن حالة التصعيد التي يشهدها لبنان وغزّة بالمقارنة مع الشهر الماضي هي تعبير عن الطريق المسدود الذي يواجه الاحتلال في هاتين الجبهتين في التوصل لفرض الشروط على قوى المقاومة سواء عبر الاستعانة بالأميركي وبعض الداخل اللبناني في حالة المقاومة اللبنانية أو الاستعانة ببعض العرب للضغط التفاوضي أو خلق انشقاقات عشائريّة في غزّة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية في ما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية، وتعبير موازٍ عن الحاجة لحلول سريعة في الجبهتين والحديث عن أن الوقت ينفد بالنسبة للمقاومة هو في الحقيقة تعبير معاكس عن وقت ينفد بالنسبة للاحتلال وهذا يعني أن الصمود سوف يعني اندفاع الاحتلال نحو حرب في جبهة لبنان تفتح طريق التسويات وشبه تسوية في غزّة تستعيد صيغة وقف إطلاق النار الحاليّة في جنوب لبنان حيث الاحتلال يواصل الاستهداف.

كواليس

-رصدت دوائر دبلوماسيّة حراكًا عربيًا أميركيًا على خطّ إحدى الرئاسات في لبنان لدفعها إلى تبنّي ورقة سياسية واعتمادها كنقطة انطلاق لتسويق هذه الورقة التي يفترض أن تتضمّن خطة تتضمّن ملف سلاح المقاومة وصولًا إلى تسليمه للدولة اللبنانية بمعزل عن الحوار حول إستراتيجيّة وطنيّة للدفاع عن لبنان، وضمن ربط مصير السلاح بالاعتداءات “الإسرائيليّة” وانسحابات جزئية “إسرائيليّة” أقرب إلى إعادة الانتشار لا تتضمّن الجزء اللبناني من بلدة الغجر الواقع ضمن الخط الأزرق ولا رأس الناقورة وعدد من النقاط الثلاث عشرة التي يتحفّظ عليها لبنان ولا تأتي على ذكر مزارع شبعا المحتلة وتتحدّث عن إعادة الإعمار كشأن لبنانيّ صرف وليس عن التزام دوليّ عربيّ بإعادة الإعمار كجزء من خطة بحث مصير سلاح المقاومة، وبعد تبنّي هذه الورقة وتقديمها للرئاسات الأخرى والأطراف المعنيّة القيام بالاتّصالات بالآخرين تحت شعار تقريب وجهات النظر الرئاسيّة والسياسيّة حرصًا على التوافق الوطني.

صحيفة اللواء:

همس:

أكد مصدر واسع الاطلاع أن ردًا واضحًا سيسلم من حزب لله، وأن الأخذ والرد لن يتسم بالسلبية، بل بمطالبات مفهومة!

أكد مصدر واسع الاطلاع أن ردًا واضحًا سيسلم من حزب لله، وأن الأخذ والرد لن يتسم بالسلبية، بل بمطالبات مفهومة! غمز:

يحاول رئيس كتلة نيابية تهدئة مخاوف مرجع روحي لجهة مصير الانتخابات وإلغاء المادّة 22 من القانون المعمول به حاليًا.

يحاول رئيس كتلة نيابية تهدئة مخاوف مرجع روحي لجهة مصير الانتخابات وإلغاء المادّة 22 من القانون المعمول به حاليًا. لغز:

تنشط الماكينات الإعلامية عبر القارات لتدبيج بيانات ذات صلة بالوضع الداخلي، مما يعزز الإنقسام في المقترحات اللبنانية.

صحيفة الجمهورية:

علم أنّ اتّصالات جرت بين شخصيات سياسية عدة لتنظيم اجتماع بهدف البّت في ملف تعارضه شخصية كبيرة، في حال لم يوضعّ على طاولة البت به خلال شهرين.

كشفت هيئة دولية أنّ هدفها كان خلال الأشهر الأربعة الماضية ّإعادة 400,000 نازح سوري إلى بلدهم لكنّها أخفقت في تحقيق ذلك، إذ خرج 180 ألفًا ودخل 120 ألفًا.

المصدر: صحف