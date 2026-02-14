أرسلان: الشهيد الحريري سخّر علاقاته الإقليمية والدولية من أجل لبنان ووحدته

كتب رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان عبر حسابه على منصّة “إكس”: “في هذا اليوم لا بدّ أن نتذكّر الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي شكّل ضمانة لوحدة لبنان باعتداله وانفتاحه على جميع مكوّنات البلد في ظرف دقيق، وهو انتقال البلد من حالة الحرب إلى السلام”.

وتابع أرسلان “سخّر علاقاته الإقليمية والدولية من أجل لبنان ووحدته وتوجّهه الوطني… اغتياله كان وما زال وسيبقى لغزاً ستنكشف ملابساته وأهدافه عاجلاً أم آجلاً… رحمة الله عليك يا أبا بهاء… كما لا نستطيع إلا أن نستذكر الشهداء الأبرار الذين قضوا في الدفاع عن وحدة وعروبة لبنان في أحلك الظروف وأصعبها التي خضع فيها لبنان للمؤامرة التي فرّقت ومزّقت أبناءه إلى شعوب وطوائف ومذاهب تتصارع فيما بينها على شعارات وهتافات وانتماءات شتى”.

المصدر: الوكالة الوطنية