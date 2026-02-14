السبت   
    دولي

    رويترز: جولتان من المفاوضات بشأن أوكرانيا وإيران في جنيف الثلاثاء المقبل

      أفادت وكالة “رويترز” بأن جولتين من المفاوضات الدبلوماسية ستُعقدان يوم الثلاثاء المقبل في جنيف السويسرية، إحداهما تتعلق بأوكرانيا والأخرى بملف إيران النووي.

      وأوضحت الوكالة أن الوفد الأميركي الذي يضم المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقي الجانب الإيراني صباح الثلاثاء، بمشاركة ممثلي سلطنة عُمان كوسطاء، بعد جولة محادثات أميركية – إيرانية غير مباشرة عُقدت سابقاً في عُمان.

      وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي قد شدّد قبل يومين على أن خيار بلاده هو الدبلوماسية، وأن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني ممكن، لكن فقط إذا كان عادلاً ومتوازناً.

      وفي فترة ما بعد الظهر، سيشارك ويتكوف وكوشنر في محادثات ثلاثية مع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا، في حين أعلن الكرملين يوم الجمعة أن المستشار فلاديمير ميدينسكي سيترأس الوفد الروسي في هذه المحادثات الثلاثية بجنيف.

      المصدر: رويترز

