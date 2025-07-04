دولي

أمريكا | ترامب يأسف لعدم إحراز تقدّم بشأن أوكرانيا في اتصال مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّه فشل خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إحراز “أيّ تقدّم” نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا، في حين أكد الكرملين أن موسكو “لن تتخلى” عن أهدافها في هذه الحرب.

وتحدّث الرئيسان الروسي والأمريكي في ظل توقف مفاوضات السلام الرامية لإنهاء نزاع مستمر منذ أكثر ثلاث سنوات في أوكرانيا وبعدما علّقت واشنطن بعض شحنات الأسلحة المخصصة لكييف.

وقال ترامب في تصريح لصحافيين، إنّ “المكالمة كانت طويلة، تحدثنا عن العديد من الأمور بما في ذلك إيران، وتحدثنا أيضا، كما تعلمون، عن الحرب مع أوكرانيا، أنا لست سعيدًا باستمرار الحرب”.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان قد اقترب من التوصل لاتفاق يضع حدا للحرب الروسية الأوكرانية، قار الرئيس الأمريكي “كلا، لم أحرز أيّ تقدم معه على الإطلاق”.

ويبدي ترامب إحباطا متزايدا من بوتين بعدما كان أبدى انفتاحًا تجاهه، وفي الأسابيع الماضية، رفض عرض بوتين التوسط في النزاع بين “إيران وإسرائيل”، طالبًا منه بدلًا من ذلك التركيز على وضع حد للحرب في أوكرانيا.

المصدر: وكالات