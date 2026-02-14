مقتل 3 أشخاص في قصف أميركي لقارب في البحر الكاريبي

أعلن الجيش الأميركي مقتل ثلاثة أشخاص إثر قصف استهدف قارباً في البحر الكاريبي، في أحدث واقعة من هذا النوع خلال الأشهر الماضية.

وقال الجيش، في بيان نشره عبر منصة «إكس»، إن العملية نُفذت أمس الجمعة، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول هوية القتلى أو ملابسات الاستهداف.

وكانت القوات الأميركية قد نفذت في وقت سابق ضربة عسكرية على سفينة في شرق المحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل شخصين، وفق بيانات رسمية.

وتؤكد الولايات المتحدة أن عملياتها في منطقتي المحيط الهادئ والبحر الكاريبي تأتي في إطار جهود مكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ولم تصدر على الفور معلومات مستقلة بشأن الحادثة أو ردود فعل من الجهات المعنية.

المصدر: رويترز