نائبة أميركية تدعو إلى مراجعة الدعم غير المشروط لإسرائيل خلال مؤتمر ميونخ للأمن

دعت النائبة الديمقراطية عن ولاية نيويورك Alexandria Ocasio-Cortez ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في سياسة الدعم غير المشروط لإسرائيل، معتبرة أن الدعم يجب أن يكون مشروطًا بسلوك الحكومة الإسرائيلية.

وجاءت تصريحات كورتيز خلال مشاركتها في جلسة ضمن أعمال Munich Security Conference في مدينة Munich الألمانية.

وفي ردّها على سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي للمرشح الديمقراطي المقبل للرئاسة إعادة تقييم الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، قالت إن «فكرة الدعم الكامل غير المشروط، بغضّ النظر عن تصرفات الطرف الآخر، غير منطقية»، مضيفة أن «الدعم المشروط يُعدّ مقاربة ملائمة».

في المقابل، رفض السفير الأميركي لدى NATO، مات ويتاكر، الإجابة بشكل مباشر عن السؤال، مكتفيًا بالقول إن إسرائيل «واحدة من أقرب حلفاء الولايات المتحدة».

من جهة أخرى، وجّهت كورتيز انتقادات حادة لإدارة الرئيس الأميركي Donald Trump، متهمةً إياها بمحاولة دفع العالم نحو «حقبة استبدادية».

وقالت إن الإدارة تنسحب من الدور التقليدي للولايات المتحدة في القيادة العالمية، وتتنازل عن نفوذها في أوروبا لصالح روسيا. وأضافت: «إنهم يسعون إلى سحب الولايات المتحدة من العالم بأسره، حتى نتحول إلى عصر من المستبدين الذين يمكنهم اقتسام العالم».

وأشارت إلى أن هذا التوجّه قد يفضي إلى عالم تُقسَّم فيه مناطق النفوذ بين قوى كبرى، معتبرةً أن غالبية الأميركيين لا يرغبون في التخلي عن نظام دولي قائم على القواعد أو عن التزامهم بالديمقراطية.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية