    المندوب الاميركي لدى الناتو: عدد مقاتلات “إف-35” لدى الحلفاء الأوروبيين سيصل إلى 600 قريبا

      أعلن المندوب الأمريكي الدائم لدى حلف “الناتو” ماثيو ويتاكر، أن إجمالي عدد مقاتلات “إف-35” التي تزود بها الولايات المتحدة حلفاءها الأوروبيين سيصل في المستقبل المنظور إلى 600 مقاتلة.

      وخلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، قال ويتاكر: “أعتقد أنه في المستقبل المنظور سيكون هناك 600 طائرة من طراز ‘إف-35’ في أوروبا يمتلكها حلفاؤنا”.

      وفي معرض رده على المخاوف بشأن سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة، استبعد ويتاكر وجود أي تهديد بوقف الإمدادات، قائلا: “لا أعتقد أن هناك خطرا بأن يرفض الرئيس دونالد ترامب تزويد الحلفاء بمقاتلات ‘إف-35’، وإنما حلفاؤنا هم من يلوحون بعدم شرائها”، نافيا بذلك فكرة أن واشنطن هي من تعرقل التسليم.

      المصدر: وكالة تاس الروسية

      ستارمر يدعو أوروبا إلى تقليل اعتمادها الدفاعي على الولايات المتحدة

      ستارمر يدعو أوروبا إلى تقليل اعتمادها الدفاعي على الولايات المتحدة

      ماكغريغور: أوكرانيا تكبدت هزيمة عسكرية في النزاع الجاري مع روسيا

      ماكغريغور: أوكرانيا تكبدت هزيمة عسكرية في النزاع الجاري مع روسيا

      تعثر في الكونغرس يهدد بإغلاق وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

      تعثر في الكونغرس يهدد بإغلاق وزارة الأمن الداخلي الأمريكية