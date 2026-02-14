السبت   
    دولي

    زيلينسكي يعترف: واشنطن تضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات

      اعترف فلاديمير زيلينسكي، بأن الولايات المتحدة ترسل إشارات إلى أوكرانيا بشأن ضرورة تقديم تنازلات.

      وقال زيلينسكي في تصريح لصحيفة “بوليتيكو”: “إن الولايات المتحدة يرسلون إشارات أكثر بأن على أوكرانيا تحديدًا أن تقدم تنازلات، وليس روسيا”.

      كما وصف زيلينسكي إجراء انتخابات في أوكرانيا بأنه “فكرة ممتازة”، لكنه أشار إلى أن ذلك يتطلب، بحسب قوله، مساعدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

      وفي وقت سابق، الجمعة، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن على فلاديمير زيلينسكي أن يتجه نحو السلام، مؤكدا أن روسيا مهتمة بحل النزاع الأوكراني، وتريد اتفاقاً، وسيتعين على زيلينسكي التحرك وإلا سيضيع فرصة عظيمة للتوصل إلى اتفاق سلام”.

      وفي أواخر كانون الثاني / يناير الماضي وأوائل شباط / فبراير الجاري، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني في الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، ناقشوا خلالها القضايا العالقة في خطة السلام، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية.

      وبحسب وسائل الإعلام الغربية، تضمنت المبادرة الأمريكية، في البداية، “نقل منطقة دونباس بأكملها إلى سيطرة موسكو، والاعتراف بها وبشبه جزيرة القرم كأراضٍ روسية، وتجميد معظم خط التماس في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وخفض عدد القوات المسلحة الأوكرانية إلى النصف، وحظر نشر القوات الأجنبية والأسلحة البعيدة المدى في أوكرانيا”.

      وأشار الكرملين، في وقت سابق، إلى إقرار الولايات المتحدة بأنه دون حل القضية الإقليمية، وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا (بين الرئيسين الروسي والأمريكي عام 2025)، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.

      المصدر: وكالة سبوتنيك

