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فرنسا | ماكرون يهدد إيران بإجراءات انتقامية على خلفية اتهام فرنسيين بالتجسس لصالح “إسرائيل”

صعّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجته تجاه إيران، مهددًا باتخاذ “إجراءات انتقامية” إذا أصرت طهران على “اتهام فرنسيين مسجونين لديها بالتجسس لصالح إسرائيل”.

ووصف ماكرون التهم الموجهة إليهم بأنّها “استفزاز لفرنسا”، و”إساءة، وخيار عدواني غير مقبول”، مؤكدًا أن “الرد لن يتأخر”، وأعلن نيّته مناقشة الملف قريبًا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

هذا وشهدت العلاقات الفرنسية-الإيرانية توترًا متصاعدًا في السنوات الماضية، خاصة بعد توقيف عدد من الرعايا الفرنسيين في إيران، على خلفية اتهامات أمنية.

وتتهم باريس طهران باستخدام مواطنيها كورقة ضغط سياسية، فيما تؤكد إيران أنها تتعامل مع “قضايا تجسس حقيقية”.

المصدر: وكالات