    دولي

    رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن: سأكون سعيدا بعودة روسيا إذا رغبت بالمشاركة

      قال رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن فولفغانغ إيشينغر، مساء الجمعة، إنه سيكون سعيدًا بعودة روسيا إلى المشاركة في المؤتمر.

      ويعقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في الفترة من 13 إلى 15 شباط / فبراير الجاري، حيث أكد 65 زعيما حضورهم، وفقا للمنظمين.

      وقال إيشينغر في مقابلة مع بوابة الإذاعة والتلفزيون السويسري (SRF): “بصفتي رئيسًا للمؤتمر، سأكون سعيدًا إذا قال الروس إنهم يريدون العودة. وسنعلن بكل سرور في ميونيخ استعدادنا للسلام”.

      في الوقت نفسه، يؤكد إيشينغر أن الجانب الروسي لم يُبد اهتمامًا بالمشاركة في المؤتمر، قائلا: “لم أرَ من الجانب الروسي أي مؤشرات على الاهتمام بالمشاركة في مؤتمر ميونيخ”.
      وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح في تشرين الثاني / نوفمبر 2025 بأن المؤتمر فقد مصداقيته بالكامل، وأرجع السبب إلى موقف إدارة الحدث التي توقفت عن دعوة من يطرحون وجهات نظر بديلة.

      ويُعقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، في عاصمة بافاريا، ميونيخ، في الفترة من 13 إلى 15 شباط / فبراير الجاري، حيث أكد 65 زعيما حضورهم، وفقا للمنظمين.

      المصدر: وكالة سبوتنيك

