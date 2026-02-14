ماكغريغور: أوكرانيا تكبدت هزيمة عسكرية في النزاع الجاري مع روسيا

أكد المستشار السابق لوزير الحرب الأمريكي، العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، أن أوكرانيا تكبدت هزيمة عسكرية في سياق النزاع الحالي.

وفي مقابلة مع مجلة Die Weltwoche السويسرية، قال ماكغريغور ردا على سؤال بشأن تقييمه للوضع في منطقة القتال: “أوكرانيا تعرضت لهزيمة عسكرية”، مضيفا أن من يعتقد عكس ذلك هم فقط “الأشخاص الذين يستمعون حصرا إلى وسائل الإعلام الرسمية في دول مثل ألمانيا وفرنسا أو إنجلترا”.

وأشار الخبير الأمريكي إلى أن من يدرس الوضع بعمق يدرك أن “الخسائر في الجانب الأوكراني مروعة”، لافتا إلى أن كييف، بحسب تقديره، لم يعد لديها “دفاع جوي وصاروخي فعال”، كما أنها تواجه صعوبات في تأمين عدد كاف من الأفراد للدفاع على طول خط التماس.

وتأتي تصريحات ماكغريغور في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية، وسط نقاشات دولية حول آفاق التسوية السياسية للنزاع.

المصدر: روسيا اليوم