السبت   
   14 02 2026   
   25 شعبان 1447   
   بيروت 04:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    ماكغريغور: أوكرانيا تكبدت هزيمة عسكرية في النزاع الجاري مع روسيا

      أكد المستشار السابق لوزير الحرب الأمريكي، العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، أن أوكرانيا تكبدت هزيمة عسكرية في سياق النزاع الحالي.

      وفي مقابلة مع مجلة Die Weltwoche السويسرية، قال ماكغريغور ردا على سؤال بشأن تقييمه للوضع في منطقة القتال: “أوكرانيا تعرضت لهزيمة عسكرية”، مضيفا أن من يعتقد عكس ذلك هم فقط “الأشخاص الذين يستمعون حصرا إلى وسائل الإعلام الرسمية في دول مثل ألمانيا وفرنسا أو إنجلترا”.

      وأشار الخبير الأمريكي إلى أن من يدرس الوضع بعمق يدرك أن “الخسائر في الجانب الأوكراني مروعة”، لافتا إلى أن كييف، بحسب تقديره، لم يعد لديها “دفاع جوي وصاروخي فعال”، كما أنها تواجه صعوبات في تأمين عدد كاف من الأفراد للدفاع على طول خط التماس.

      وتأتي تصريحات ماكغريغور في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية، وسط نقاشات دولية حول آفاق التسوية السياسية للنزاع.

      المصدر: روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      تعثر في الكونغرس يهدد بإغلاق وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

      تعثر في الكونغرس يهدد بإغلاق وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

      رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء

      رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء

      روبيو: سأبحث مع المسؤولين في هنغاريا وسلوفاكيا وقف استيراد حوامل الطاقة من روسيا

      روبيو: سأبحث مع المسؤولين في هنغاريا وسلوفاكيا وقف استيراد حوامل الطاقة من روسيا