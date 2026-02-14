كوبا | السيطرة على حريق اندلع بمصفاة النفط في العاصمة هافانا

أعلنت السلطات الكوبية أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في مصفاة النفط في العاصمة هافانا.

وأفادت وزارة الطاقة والمناجم، في بيان، بأنّه “تمت السيطرة على حريق اندلع بعد ظهر الجمعة في أحد المستودعات الواقعة في مصفاة نيكو لوبيز، ويجري حاليًا تحقيق في أسباب الحريق”.

وقد ظهرت سحابة كثيفة من الدخان الأسود مصدرها حرم المصفاة من الجانب الآخر من قناة الخليج.

واندلع الحريق الذي سرعان ما تراجع زخمه، في منطقة تقع على مقربة من نقطة ترسو فيها ناقلتان نفطيتان في الخليج حيث يقع ميناء هافانا.

ووصلت الخميس إلى هذا الميناء سفينتان تابعتان للبحرية المكسيكية محمّلتان بأكثر من 800 طن من المساعدات الإنسانية.

ويأتي اندلاع الحريق في حين تعاني البلاد أزمة طاقة كبرى دفعت السلطات إلى اتخاذ تدابير طارئة لتوفير الوقود.

فالجزيرة البالغ عدد سكانها 9,6 ملايين نسمة، لم تعد تتلقى النفط الخام من فنزويلا منذ اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في مطلع كانون الثاني/يناير في عملية عسكرية أمريكية.

ويلوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أي بلد يحاول إرسال النفط إلى كوبا.

وفي آب/أغسطس 2022، اندلع حريق ضخم في منشأة تخزين الوقود الرئيسية لكوبا في مقاطعة ماتانزاس الواقعة على مسافة 100 كيلومتر من هافانا، وقد لقي 18 إطفائيًا حتفهم من بينهم 14 في انفجار خزان نفط مشتعل.

وأدى هذا الحريق الذي اندلع بسبب صاعقة برق إلى اشتعال ملايين اللترات من النفط والمازوت على مدى أيام.

