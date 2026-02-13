في اليوم العالمي للإذاعة.. وزير الإعلام اللبناني لـ”سبوتنيك”: متمسكون بروحية الإعلام المسموع

بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، وجه وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، رسالة عبر إذاعة “سبوتنيك عربي”، تناول فيها دور الإذاعات بشكل عام في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده وسائل الإعلام الحديثة، كما تطرق إلى كيفية عمل وزارة الإعلام على تطوير الإعلام الرسمي، ولا سيما الإعلام الإذاعي، إضافة إلى تقييمه دور إذاعة “سبوتنيك عربي” بعد عامين ونصف على انطلاقتها من بيروت، ومكانتها في الساحة الإعلامية اللبنانية.

وأكد مرقص، في اليوم العالمي للإذاعة، على استمرار أهمية الإذاعة، مشيرًا إلى أن “الأخبار انطلقت في الإعلام التقليدي المعروف من الصحف والإذاعات، وهذا الأثير لن يندثر، وإن كان انتشاره قد تراجع أمام انتشار الوسائل الإلكترونية والحديثة والمواقع الرقمية، إلا أنه ما زال يحظى بجمهور واسع، ولا سيما لدى الجيل المخضرم، الذي لا يزال يفضل سماع الإذاعة وقراءة الصحف، رغم تغلب الوسائل الحديثة على الوسائل التقليدية”.

وأضاف مرقص أن “التحدي اليوم يكمن في الحفاظ على الإذاعة والإعلام التقليدي، ليس فقط من حيث الأصالة في الشكل، بل أيضًا من حيث الأصالة في المحتوى، لناحية التدقيق والحرفية والمهنية والأخلاقيات، التي تسود الإعلام التقليدي أكثر مما هي عليه في بعض جوانب الإعلام الحديث أو الرقمي”.

وقال وزير الإعلام اللبناني : “نوجّه تحية إلى إذاعة “سبوتنيك عربي”، ونؤكد أننا نفخر ونعتز بكل الإعلام اللبناني وبجميع الإعلاميات والإعلاميين، وندعوهم إلى مزيد من العطاء والنجاح، ليكبر حضورنا أينما كنا في لبنان والخارج، ولا سيما في الدول العربية، حيث نلمس انخراطهم في تطور الإعلام ونهضته، سواء على مستوى الإدارة أو المضمون أو البرامج والأخبار”.

المصدر: سبوتنيك