    لبنان

    اجتماع تنسيقي بين قيادتي حزب الله وحركة امل على صعيد المهن الحرة

      عقدت قيادتا حزب الله وحركة امل اجتماعاً تنسيقياً في مبنى قيادة الحركة في بيروت، ضم مسؤول مكتب النقابات والمهن الحرة المركزي في حركة امل الدكتور مهدي أيوب وأعضاء المكتب، ومسؤول وحدة المهن الحرة في حزب الله المهندس حسن حجازي وأعضاء الوحدة.

      اللقاء كان مناسبة للتأكيد على الثوابت الوطنية الجامعة، وللتباحث في الشأن النقابي على مستوى المهن الحرة، حيث أكدّ المجتمعون على التنسيق الدائم والمتابعة الحثيثة لقضايا النقابيين في مختلف القطاعات، وجرى عرض للأوضاع العامة و التعاون المشترك في سبيل دعم النقابات والمهنيين.

      المصدر: موقع المنار

