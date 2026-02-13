الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته وخرقه لوقف إطلاق النار في غزة

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون الخميس بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مع مواصلتها خرق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وفي السياق، أفادت مصادر فلسطينية “باستشهاد مواطن وإصابة آخرين برصاص الاحتلال قرب دوّار الكويت جنوبي حيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة”. وتابعت: “استشهد الشاب محمد سليم دبابش برصاص الاحتلال في منطقة الزرقاء بحيّ التفاح شمال شرقي مدينة غزة”.

وأضافت المصادر “أصيب 4 مواطنين، منهم سيدة، برصاص الاحتلال على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة”. وتابعت: “أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه وسط مخيم جباليا شمالي القطاع، ثم قصفت المنطقة بالمدفعية، قبل أن تتوغل آلياتها وجرافاتها تحت غطاء ناري داخل المخيم، حيث دمّرت ما تبقى من مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)”.

وأشارت المصادر إلى أن “قوات الاحتلال واصلت عمليات نسف المباني السكنية شرقي المحافظة الوسطى وشرقي مدينة غزة، في تصعيد يعمّق حجم الدمار في المناطق المأهولة”. وأضافت أنه “في مخيم المغازي وسط القطاع، استهدفت آليات الاحتلال منازل الفلسطينيين بنيران رشاشاتها الثقيلة، ما أدى إلى إصابة أحد المنازل بشكل مباشر، بينما أصابت نيران طائرة مسيّرة إسرائيلية أطفالًا في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، قبل أن يعقب ذلك قصف مدفعي طال الحي ذاته”.

وقالت المصادر “أصيب طفل فلسطيني برصاصة في الظهر أثناء نومه داخل خيمته في منطقة المسلخ، نتيجة إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال باتجاه المنطقة الجنوبية لمدينة خان يونس”. وتابعت: “كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي الخميس غارة جوية على المنطقة الشرقية من المدينة، في استمرار واضح للخروقات رغم سريان اتفاق التهدئة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام