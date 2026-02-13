الجمعة   
    عربي وإقليمي

    الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة دهم واعتقال واسعة في الضفة المحتلة

      نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات في صفوف الشبان واعتداءات ميدانية.

      وفي السياق، قالت مصادر فلسطينية إنه “في طولكرم شمال الضفة، اعتقلت القوات عددًا من الشبان خلال اقتحام ضاحية ذنابة، عُرف منهم: إيهاب خريشي، فادي السرسك ونجلاه سليم وأسيد، عرفات الحاج أحمد، صبري أبو شماس، وليث العتيلي”. وتابعت أنه “في بلدة جبع جنوب جنين، اعتُقل ثمانية شبان عقب دهم منازلهم، وهم: مراد الطايش، أحمد السليم، براء نعمان، فريز مازن، براء فايز، أبين محمود عادل، محمود جبر، وعبد شنار”.

      وأضافت المصادر “أما في رام الله، فقد اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على شابين في بلدة ترمسعيا شمال شرق المدينة، كما احتجزت الشاب إسماعيل سائد لساعات بعد مداهمة منزله قبل أن تفرج عنه لاحقًا”. وتابعت: “كذلك اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وداهمت عدة منازل واعتقلت عددًا من الشبان دون الإعلان عن أسمائهم”.

      ولفتت المصادر إلى أنه “في طوباس، اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية المدينة من دون أن يُبلّغ عن تنفيذ اعتقالات”.

      المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

