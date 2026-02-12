الجيش اللبناني: توقيف 3 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها الخميس، توقيف ثلاثة أشخاص في حارة حريك وحي السلم والمعاملتين لارتكابهم جرائم مختلفة.

وقال البيان “ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لملاحقة المُخلّين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقتَي حارة حريك وحي السلم – الضاحية الجنوبية، المواطنَين (ي.م.) و(ع.ط.) لارتكابهما جرائم مختلفة، منها: إطلاق النار وإصابة أحد الأشخاص، وتعاطي المخدرات وترويجها، والاتجار بالأسلحة الحربية. وضُبط في حوزتهما كمية من المخدرات ومسدسان حربيان”.

وتابع البيان “كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة المعاملتين – جونيه المواطن (ا.س.) لترويجه المخدرات، وضُبط في حوزته كمية كبيرة منها ومسدس حربي”، وأضاف: “سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام