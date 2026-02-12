الخميس   
   12 02 2026   
   23 شعبان 1447   
   بيروت 21:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الجيش اللبناني: توقيف 3 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

      أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها الخميس، توقيف ثلاثة أشخاص في حارة حريك وحي السلم والمعاملتين لارتكابهم جرائم مختلفة.

      وقال البيان “ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لملاحقة المُخلّين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقتَي حارة حريك وحي السلم – الضاحية الجنوبية، المواطنَين (ي.م.) و(ع.ط.) لارتكابهما جرائم مختلفة، منها: إطلاق النار وإصابة أحد الأشخاص، وتعاطي المخدرات وترويجها، والاتجار بالأسلحة الحربية. وضُبط في حوزتهما كمية من المخدرات ومسدسان حربيان”.

      وتابع البيان “كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة المعاملتين – جونيه المواطن (ا.س.) لترويجه المخدرات، وضُبط في حوزته كمية كبيرة منها ومسدس حربي”، وأضاف: “سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | الجيش يقدّم تقريره الشهري… ومجلس الوزراء أمام معادلة الأمن والاستقرار

      تقرير مصور | الجيش يقدّم تقريره الشهري… ومجلس الوزراء أمام معادلة الأمن والاستقرار

      قوى الأمن: توقيف شخصين لترويجهما المخدرات

      قوى الأمن: توقيف شخصين لترويجهما المخدرات

      قوى الأمن: رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة ترد إلى المواطنين.. للإبلاغ فورا

      قوى الأمن: رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة ترد إلى المواطنين.. للإبلاغ فورا