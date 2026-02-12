الخميس   
    لبنان

    عدد من المستوطنين الصهاينة يدخلون إلى لبنان من بلدة يارون

      أعلن جيش العدو الإسرائيلي عن رصد تجمع لنحو 20 مستوطن على الحدود مع لبنان حيث اجتاز عدد منهم السياج الحدودي ودخل الى الاراضي اللبنانية من ناحية منطقة يارون.

      وبحسب بيان جيش الاحتلال فقد عمدت شرطة الاحتلال على توقيف هؤلاء واعادتهم الى داخل الاراضي المحتلة، معتبرا أن ما حصل حادث خطير ويعد مخالفة جنائية تعرض المدنيين والجيش الاسرائيلي للخطر.

      وكانت القناة 12 العبرية قالت ان عشرات النشطاء من حركة «أوري تسافون» عبروا السياج، وأجروا عمليات تشجير داخل الأراضي اللبنانية، وطالب النشطاء بحسب القناة العبرية باستئناف الاستيطان في لبنان.

      المصدر: موقع المنار

      تقرير مصور | الجيش يقدّم تقريره الشهري… ومجلس الوزراء أمام معادلة الأمن والاستقرار

      تقرير مصور | ترميم الضاحية بين الواقع والإدارة…والدولة أمام اختبار جدّي

      تقرير مصور | توسّع وتحـصين داخل الأراضي اللبنانية… صور الأقمار الصناعية تنفي نية انسحاب العدو

