     العدوان الصهيوني متواصل جنوبا: توغلات وتدمير منازل

    يواصلُ العدوُ الصهيونيُ اعتداءاتِه وانتهاكَه للسيادةِ اللبنانية، وأفاد مراسلنا في الجنوب أن قواتِ العدو توغلت فجرًا إلى حيِّ النورية وسَطَ بلدةِ كفركلا ونفذت تفجيرًا لأحدِ المباني، كما توغلت الى أطرافِ بلدة عديسة على مقربةٍ من وادي هونين وفجرت مبنيينِ ودمرتهما بالكامل.

    إلى ذلك، ألقت محلقتانِ معاديتانِ قنبلتينِ صوتيتينِ في بلدة عيتا الشعب. وقصفت مدفعيةُ العدوِ أطرافَ بلدةِ يارون بعددٍ من القذائف. واستهدف الموقعُ المعادي المستحدثُ داخلَ الأراضي اللبنانية في منطقةِ اللبونة أطرافَ بلدةِ علما الشعب بالرشقاتِ الرشاشة. كما استهدفت مدفعيةُ العدو محيطَ تلةِ العزية في اطرافِ بلدةِ دير ميماس.

    وحول آخر التطورات في الجنوب معنا مراسلنا هاشم السيد حسن

    المصدر: موقع المنار

