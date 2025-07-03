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بالفيديو | المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات ومواقع عسكرية صهيونية في غزة وخانيونس

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها سرايا القدس وكتائب القسام، تنفيذ سلسلة من الهجمات النوعية ضد أهداف وآليات عسكرية صهيونية في مدينتي غزة وخانيونس، أسفرت عن تدمير آليات وتكبيد قوات الاحتلال خسائر مباشرة.

وأكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مجاهديها تمكّنوا من تدمير آلية عسكرية صهيونية من نوع “ميركافاه”، عبر تفجير عبوتين ناسفتين من مخلفات العدو، جرى هندستهما عكسيًّا، وذلك في محيط شارع المارس وسط مدينة خانيونس.

وفي بيان آخر، أعلنت السرايا أنّ مجاهديها فجّروا جرافة عسكرية صهيونية من نوع (D9)، بواسطة عبوة ناسفة زُرعت مسبقاً، أثناء توغل العدو في منطقة مربع الهدى بحي الشجاعية شرق غزة، وذلك في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الأربعاء.

كما عرضت سرايا القدس مشاهد مصوّرة لتفجير آلية عسكرية صهيونية بعبوة من نوع “زلزال 4” المضادة للدروع، في شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وفي إطار العمليات الصاروخية، قصفت سرايا القدس، بصاروخ من نوع (107)، مقر قيادة وسيطرة تابع لجيش العدو الصهيوني قرب مسجد خضرة شمال مدينة خانيونس، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة في الموقع المستهدف.

وفي عملية مشتركة، قصفت سرايا القدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى تحشداتٍ لقوات العدو المتمركزة في شارع البداو بمنطقة السطر الغربي شمال خانيونس، باستخدام وابل من قذائف الهاون عيار 60 ملم.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105″، ظهر الأربعاء، في شارع المجمع الإسلامي بمدينة خانيونس. وأكدت أن المجاهدين رصدوا اشتعال النيران في الناقلة، فيما هرعت مروحيات العدو إلى المكان لتنفيذ عمليات إخلاء.

سرايا القدس: لا عودة للأسرى الصهاينة دون تفاوض والحكومة الإسرائيلية تكذب على شعبها

عرض الإعلان العسكري لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رسالةً مصوّرة أكدت فيها أن لا عودة للأسرى الصهاينة المحتجزين لدى المقاومة في غزة دون تفاوض، مشددة على أن الحكومة الإسرائيلية تمارس الكذب على شعبها بشأن سعيها لإعادتهم.

وأشارت السرايا إلى أن مصير الأسرى المحتجزين يبقى رهينة موقف العدو من شروط المقاومة، محمّلة حكومة الاحتلال مسؤولية المماطلة والتنصل من أي التزام جدّي تجاه ملف التبادل.

المصدر: موقع المنار