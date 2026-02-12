بكين تصف رئيس تايوان بـ«المحرّض على الحرب» وتعلن معارضتها ضم أراضٍ فلسطينية

وصفت الصين، الخميس، رئيس تايوان لاي تشينغ تي بأنه «محرّض على الحرب»، وذلك عقب تحذيره في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» من أن دولًا في منطقته قد تصبح أهدافًا لاحقة لبكين في حال هاجمت الصين الجزيرة الديمقراطية وضمّتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحافي دوري، إن «تصريحات لاي تشينغ تي كشفت مجددًا عن طبيعته العنيدة المؤيدة للاستقلال، وأثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أنه مزعزع للسلام ومثير للأزمات ومحرض على الحرب».

وفي سياق منفصل، أعلنت الصين معارضتها «جميع المحاولات لضم» أراضٍ فلسطينية، وذلك بعد أيام من موافقة المجلس الوزاري الأمني في الكيان الإسرائيلي على إجراءات لتشديد السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.

وأكد لين جيان، خلال المؤتمر الصحافي ذاته، أن «الصين لطالما عارضت بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعارضت جميع محاولات ضم أو تعدٍّ على أراضٍ فلسطينية».

المصدر: أ.ف.ب.