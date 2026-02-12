عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 12 شباط/ فبراير 2026

صحيفة الأخبار:
- انهيار اقتصادي وتخصّصات “بالية”.. وسطوة الـ AI 80%: من خرّيجي لبنان إلى البطالة سنويًا
- معركة زحلة “التيّار” يفوّض المعلوف.. و”القوات” تخوض معركة المقاعد الثلاثة
- استنفار “كتائبي” في بلدية بيروت: ممنوع توقيع المسلمين على العقارات المسيحية!
- المُصدِّرون يطالبون بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل”: الشاحنات اللبنانية تحت رحمة القرارات السورية
- اجتماع مطوّل “غامض” في البيت الأبيض: ترامب يفضّل صفقة.. ويحشد للحرب!
- “فرمان” مطالب سعودية من الإمارات | ابن زايد للسيسي: الرياض تريد إذلالنا
صحيفة البناء:
- لبنان عالق بين الانتخابات وحصر السلاح وانهيارات طرابلس والاعتداءات ومؤتمر الجيش
- ترامب بعد لقاء نتنياهو: أبلغته بأن الاتفاق مع إيران هو خيارنا المفضل في حال تحققه
- ناقشنا الوضع في غزّة.. ولم نتوصل إلى أي اتفاق نهائي سوى أننا سنواصل المفاوضات
صحيفة الديار:
- خطة شمالي الليطاني على طاولة مجلس الوزراء الاثنين وثقة عالية بهيكل
- احتواء السلاح وعدم الصدام وترك الجدول الزمني للجيش
- “القوات” تقرّر عدم ترشيح رياشي بعد عقيص والأسمر.. والمستقبل يدخل حلبة المرشحين
صحيفة اللواء:
- تقرير شمال الليطاني أمام مجلس الوزراء الاثنين تمهيدًا لمؤتمر باريس
- تنفيذ المرحلة الثانية لحصر السلاح سالك كما الأولى؟
- ترامب لنتنياهو: التفاوض مع إيران هو الخيار المفضَّل الآن
- اتّصال بين الأمير تميم والرئيس الأميركي.. ولاريجاني: لا نسعى لامتلاك السلاح النووي
- انسحاب القوات الأميركية من التنف
صحيفة الجمهورية:
- ترامب لنتنياهو: ستستمر المفاوضات
- نتنياهو للتأثير على ترامب بتحجيم نفوذ إيران
- هل بدأت مرحلة التحولات الكبرى؟
- الكويت تقلب موقفها في العقوبات الخليجية
- طرابلس وأزمة الأبنية المتداعية: تعيب البلدية وتحضر اللامركزية الغائبة
صحيفة النهار:
- خطة المرحلة الثانية “متريّثة” لإنجاز المراجعة مأزق قانون الانتخاب إلى تفاعلات ساخنة
- رسالة أميركية أخيرة إلى خامنئي.. “معاهدة عدم الاعتداء” تبعد شبح الحرب؟
- تحرير البيطار يطلق التحقيق بملف المرفأ
- خطف في العرقوب: أي أبعاد للعملية “الإسرائيلية”؟
- انتخابات 2026: الحريريون ينتظرون عودة زعيمهم
- توقف في القلب: الجهد المضاعف خطر على الشباب
صحيفة الشرق:
- متابعة وزارية لإخلاءات طرابلس ومنع المحاكمة عن البيطار
- وفد مقاصدي زار سفير الإمارات
- بلاسخارت زارت سلام ورجي وهيكل للبحث في مرحلة ما بعد “اليونيفيل”
الاسرار
البناء:
خفايا:
- تقول مصادر دبلوماسية تتابع المسار التفاوضي الأميركي الإيراني إن كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد لقائه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يكفي للاستنتاج بأن خيار التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران قد تغلّب على خيار الحرب لأن كلام ترامب يؤكد استمرار التفاوض، ومعلوم أن التفاوض يجري على الملف النووي حصرًا. وهنا يؤكد ترامب صلاحياته السيادية أمام الأميركيين بأنه صاحب القرار لكن هل تستمر المفاوضات حتّى التوصل إلى اتفاق أم أنها تستمر فقط منعًا للحرب الآن ودون التوصل إلى اتفاق وهذا خيار لا يمانع به نتنياهو، أو أن استمرار التفاوض مؤقت لحين الاستعداد للحرب أو الاستعداد لمعادلة تفاوض جديدة تقول الملف الصاروخي والملف النووي معًا أو لا استمرار للتفاوض. وهذان الخياران هما ما حمله نتنياهو إلى واشنطن، ولذلك تقول المصادر الدبلوماسية إن الحكم الفعلي على نتائج زيارة نتنياهو لن يظهر إلا بعد فترة وقد يكون للجلسة التفاوضية القادمة بعض القيمة لمعرفة الاتّجاه الأميركي بين خيار التقدم التفاوضي أو خيار التلاعب التفاوضي.
كواليس:
- يعتقد مرجع سياسي أن بقاء التفاوض الأميركي الإيراني مدة قد تطول بما بعد الانتخابات الأميركية والانتخابات “الإسرائيلية” دون وضوح القرار الأميركي بالذهاب إلى صفقة نووية مع إيران أو التلاعب التفاوضي للعودة إلى خيار الحرب بالتعاون مع “إسرائيل” سوف يضع المسؤولين اللبنانيين في موقف محرج في ملف حصر السلاح حيث تتراجع فرص رسم سيناريو واضح للتعامل مع حزب الله معنويًا، كما يكون الحال لو ذهبت الأمور للحرب الأميركية على إيران سريعًا وظهرت نتائجها بصورة ترسم توازنات يمكن البناء عليها تصعيدًا أو مرونة، من دون أن يكون بمستطاع السلطة الانفتاح على خيارات مرونة وتسويات مع حزب الله، كما يمكن أن يحدث في حال تم الاتفاق الأميركي مع إيران، ولذلك قد يتعرّض المسؤولون لضغوط أميركية وتصعيد “إسرائيلي” وهم في حال ارتباك ما يشكّل البيئة المناسبة لارتكاب الأخطاء.
اللواء:
همس:
- قاطع عدد من مخاتير بيروت لقاءً عُقد في بيت الوسط قبل يومين، لحشد الحضور الشعبي والمشاركة باحتفال السبت لمناسبة الذكرى 21 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري احتجاجًا على دعوة مخاتير الجماعة الإسلامية إلى هذا اللقاء.
غمز:
- تتّجه الأنظار في طرابلس إلى ترجيح أن التبدلات المناخية والجيولوجية من بين أبرز أسباب انهيار الأبنية مما يعني إعادة نظر بمساحات واسعة من المنازل والعمارات.
لغز:
- تختلف التقارير الدبلوماسية بشأن المفاوضات وراء الطاولة بين واشنطن وطهران، وبعضها يتحدث عن “ممر آمن” للاتفاق.
الجمهورية:
- تهرّب نائبان متباعدان سياسيًا وتحالفا في الانتخابات البلدية، من تحمّل مسؤولياتهما تجاه كارثة وقعت في مدينتهما نتيجة الإهمال، واعتبرا أنّهما ليسا ثريَّين، وأنّ الكارثة من مسؤولية الدولة بدل البلدية.
- يُتوقع أن تمتد التغييرات التي يجريها حزب مسيحي فاعل على ترشيحاته النيابية، لتصل إلى أحد أقدم وأهم نوابه في جبل لبنان، على رغم من أنّه كان عرّابًا للعديد من التفاهمات مع الأحزاب من الطوائف الأخرى.
- فوجئ الوسط الديبلوماسي بإنهاء مهمّة أحد الديبلوماسيّين قبل أوانه بفترة غير قصيرة، وعدّت العملية استباقًا لتغيير قد يشكّل تحوّلًا كبيرًا محتملًا في التوجّهات المعتمدة في لبنان.
النهار:
- لوحظ أن بعض الأحزاب التي ألغت مهرجاناتها المرتبطة بالحرب، تقيم مهرجانًا بدأت تحشد له السبت المقبل، رأى البعض أنه يأتي قبيل الانتخابات النيابية، على اعتبار أن المناسبة المذكورة كانت مقتصرة على رجال الدين ودون الحشد الحزبي لها.
- بدأت أصوات تروّج لتأجيل موعد مؤتمر الجيش المقرر مبدئيًا في آذار المقبل في انتظار انطلاق المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بعدما ظهرت مؤشرات إلى تلكؤ السلطة اللبنانية في المضي بها.
- يقول نائب إنه لا يعلم حتّى الساعة إذا كان سيشغّل ماكينته الانتخابية أم لا، لأن الاستحقاق غير مضمون في ظل التعقيدات القانونية التي تتحكم به وفي ظل اقفال مجلس النواب أمام تشريع تعديلات على القانون.
- تتوالى الشائعات عن قرب استقالة أو إقالة أحد رجال الدين الكبار فيما لا مؤشرات تنذر بقرب الاستحقاق وما إذا كان واردًا فعلًا بضغط خارجي.
- بعد إصرار إدارة أحد المطاعم في شارع بدارو على أنها ظلمت من برنامج تلفزيوني اتّهمها بانعدام النظافة، تبيّن لمرتادين أنّ تلك الإدارة لم تتّخذ أي إجراءات بل إن رواده رفعوا شكواهم من وجود أتربة ورمول في السلطات وقد عملت إدارة المطعم على استبدال الأطباق.
نداء الوطن:
- قضية مراسلة مصرف “جي بي مورغن” من قِبل السيد ف.م. لم تنتهِ فصولًا، وبعدما توارى السيد م. وأدلى بحديث قال فيه إنه يعود من الخارج في التوقيت الذي يراه مناسبًا، علمت “نداء الوطن” أنه أجرى سلسلة اتّصالات عبارة عن “وساطات” لتسهيل عودته من دون إجراءات قضائية.
- تخوَّف سياسي بارز من أن يكون ملف التعويضات عن الأبنية المتصدعة في طرابلس مدخلًا لمطالبات في كلّ لبنان لا سيما في مناطق تسببت الحروب في تصدع أبنيتها، وخلص السياسي إلى القول “إنها شعبوية الانتخابات”.
- يواصل مكتب أمن الدولة في صيدا تحقيقاته في ملف اختلاس داخل بلدية صيدا، ولا تزال هـ. ق. موقوفة رهن التحقيق وأصبح المكتب مسيطرًا على كلّ خيوط القضايا والتفاصيل الحسّاسة.
المصدر: صحف