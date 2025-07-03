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حزب الله يشيّع درع الأمين العام السيد حسن نصرالله الشهيد أبو علي الخليل وابنه مهدي

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة اليوم، في روضة جنة الزهراء بالكفاءات، الشهيدين حسين سالم خليل ونجله مهدي حسين خليل، بمشاركة شخصيات سياسية ونيابية وعلمائية، وفاعليات وحشد من الأهالي، الذين رفعوا هتافات حسينية منددة بأميركا والكيان الإسرائيلي، ومناصرة للمقاومة.

انطلقت الجنازات من مجمع الإمام العسكري وصولًا إلى روضة جنة الزهراء، حيث بدأت المراسم التكريمية، وتولّت مجموعة من المجاهدين حمل النعشين الملفوفين بعلم حزب الله، وعلى وقع عزف لحن الشهادة من فرقة كشافة الإمام المهدي، تقدّم حملة النعشين نحو المنصة الرئيسة أمام راية حزب الله.

عُزف النشيد الوطني ونشيد حزب الله، ثم أدّت فرقة عسكرية من المقاومة القسم والعهد للشهداء على درب الجهاد والمقاومة، قبل إقامة الصلاة على جثماني الشهيدين، ومن ثم ووري الثرى إلى جانب شهداء المقاومة.

في كلمته، أشار مسؤول منطقة بيروت في حزب الله حسين فضل الله إلى المسيرة الروحية والبطولية للشهيدين، مؤكداً أن دماءهم ستظل مشاعل هدى ونور على طريق الجهاد والحرية، مستعرضًا تفاصيل تربطهم بالقيم العاشورائية والولاء لنهج الإمام الحسين (ع).

وأضاف فضل الله أن دماء الشهداء لم تُبذل لتترك قضيتها عرضة للضغوط أو التهديدات، مؤكدًا أن أبناء المقاومة مستمرون في نهجهم مهما تعرّضوا للضغوط والتهديدات، وأنهم لن يخافوا أو يرتعدوا أمام مؤامرات ودول تحاول النيل منهم.

واستنكر فضل الله استمرار العدوان على غزة، وغياب المحاسبة الدولية للكيان الإسرائيلي، معتبراً أن الخيارات الجديدة التي تُطرح تهدف إلى تمكين العدو وليس الدولة اللبنانية.

وختم قائلاً إن المقاومة هي عنوان كرامة لبنان، وأنه ما لم تُحكم السيطرة على العدوان، فلا يجوز التحدث عن سلام ينتهك حقوق اللبنانيين ويقتل شعبهم ويصادر أرضهم، محذراً من الذين “يخربون بيوتهم بأيديهم”.

المصدر: موقع المنار