صحيفة ألمانية: “مغامرة” زيلينسكي الجديدة ستتحول إلى كارثة عليه

ذكرت صحيفة “Berliner Zeitung” الألمانية أن مناورات فلاديمير زيلينسكي حول الانتخابات في أوكرانيا وطرحه شروطا تعجيزية لروسيا قد تؤدي إلى تفاقم وضعه.

وجاء في مقال بالصحيفة أن “رئيس أوكرانيا يتبع استراتيجية محفوفة بالمخاطر. إنه يريد كسب الوقت، آملا أن يتغير الوضع الجيوسياسي لصالحه. وإذا لم تنجح هذه الحسابات، فقد تجد كييف نفسها في نهاية المطاف تحت ضغط أكبر”.

ووفقا للصحيفة، فإن رئيس نظام كييف يطرح عمدا مطالب تعجيزية لموسكو بشأن دونباس ووقف إطلاق النار، وبذلك ينقل كرة غياب السلام إلى ملعب روسيا.

وتابعت الصحيفة “طالما أن زيلينسكي، الذي يعتبر من وجهة نظر روسيا رئيسا غير شرعي منذ مايو من العام الماضي، يطرح شروطا يعلم أن موسكو من غير المرجح أن تقبلها، فإن مساحة المناورة تظل مجمدة فعليا”.

وكانت صحيفة “Financial Times” قد ذكرت أن زيلينسكي قد يعلن في 24 شباط / فبراير عن خطط لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا واستفتاء على اتفاق سلام. ومع ذلك، نفى زيلينسكي ذلك لاحقا وبدأ مرة أخرى في طرح شروط لإجرائها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في ديسمبر 2025 بضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا، وسبق أن وصف زيلينسكي بأنه “ديكتاتور بلا انتخابات” وأشار إلى أن معدل تأييده انخفض إلى 4%.

بعد تصريحات الزعيم الأمريكي، أعلن زيلينسكي، الذي انتهت ولايته في 20 ايار / مايو 2024، استعداده لإجراء انتخابات، لكنه طالب الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين بتمويل و”تأمين” إجرائها.

المصدر: روسيا اليوم