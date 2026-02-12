الخميس   
   12 02 2026   
   23 شعبان 1447   
   بيروت 02:39
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    السفارة الروسية لدى بوينس آيرس: قلقون إزاء دعاية القتال في صفوف القوات الأوكرانية في الأرجنتين

      أعربت السفارة الروسية لدى بوينس آيرس عن قلقها إزاء عرض وسائل إعلام أرجنتينية فيلما وثائقيا عن توجه الأرجنتينيين للقتال في صفوف القوات الأوكرانية.

      وقالت السفارة في منشور على “تلغرام”، يوم الأربعاء: “نتابع بقلق بالغ عن صدور فيلم وثائقي من إنتاج قناة “تي إن” التلفزيونية، يتحدث عن المغامرين الذين يتم تجنيدهم للقتال من أجل نظام زيلينسكي”.

      وتابعت أن الفيلم “يتضمن في جوهر الأمر دعاية سافرة للارتزاق”، مشيرة إلى أن ذلك “يخالف القانون الدولي”.

      وأضافت السفارة الروسية: “ندين بحزم نشر هذه المادة التي لا تنسجم مع علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا والأرجنتين”.

      وأعادت السفارة الروسية إلى الأذهان التقارير الإعلامية الأرجنتينية الصادرة مؤخرا عن مقتل 6 مواطنين أرجنتينيين كانوا يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية.

      المصدر: روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      زاخاروفا: زيلينسكي يواصل ازدراءه للأوكرانيين برفضه إجراء الانتخابات

      زاخاروفا: زيلينسكي يواصل ازدراءه للأوكرانيين برفضه إجراء الانتخابات

      مجلس الأمن الروسي: لا شيء أهم من النصر بالنسبة للشعب الروسي وهو ضروري لبناء مستقبل البلاد

      مجلس الأمن الروسي: لا شيء أهم من النصر بالنسبة للشعب الروسي وهو ضروري لبناء مستقبل البلاد

      وزير الدفاع الألماني: نظام كييف بحاجة إلى 60 مليار يورو من المساعدات الخارجية

      وزير الدفاع الألماني: نظام كييف بحاجة إلى 60 مليار يورو من المساعدات الخارجية