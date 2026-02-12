زاخاروفا: زيلينسكي يواصل ازدراءه للأوكرانيين برفضه إجراء الانتخابات

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن فلاديمير زيلينسكي يواصل الاستخفاف بعقول الأوكرانيين بتصريحه باستحالة إجراء الانتخابات في أوكرانيا قبل وقف إطلاق النار.

في وقت سابق، نقلت القناة الخامسة الأوكرانية عن زيلينسكي قوله إنه لا يمكن إجراء الانتخابات في أوكرانيا إلا في حالة وقف إطلاق النار وتوفير الضمانات الأمنية اللازمة.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في تلغرام: “بالتالي هو يتحدث عن الأول من نيسان / أبريل دون تحديد السنة؟ يستمر الاستخفاف بالمواطنين الأوكرانيين”.

في كانون الاول / ديسمبر 2025، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان قد وصف زيلينسكي قبل ذلك بأنه “ديكتاتور بدون انتخابات” وأشار إلى أن نسبة تأييده انخفضت إلى 4%، عن الحاجة إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا.

في أعقاب تصريحات الزعيم الأمريكي، أعلن زيلينسكي، الذي انتهت ولايته في 20 ايار / مايو 2024، أنه مستعد لإجراء الانتخابات، لكنه طالب الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين “بضمان أمن” سيرها.

يذكر أن آخر انتخابات رئاسية وبرلمانية جرت في أوكرانيا في عام 2019. وكانت الانتخابات المقبلة ستجري في 2024، لكنها ألغيت نظرا لسريان الأحكام العرفية التي أعلنت في البلاد مع بدء العملية العسكرية الروسية في شباط / فبراير 2022.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية